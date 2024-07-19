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Ваулз опроверг слухи, что «Уильямс» пытался подписать Окона до завершения сезона

Ваулз опроверг слухи, что «Уильямс» пытался подписать Окона до завершения сезона
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что гонщика «Альпин» Эстебана Окона рассматривали в качестве кандидата на следующий сезон Формулы-1, и отметил, что переход в команду маловероятен.

Ранее сообщалось, что во время уикенда в Великобритании Джеймс Ваулз обсудил с Оконом возможность перехода по ходу сезона и тот отреагировал положительно. По сведениям источника, Эстебан посетил базу британской команды и даже опробовал гоночное кресло.

«Эстебан был у нас, но не для подгонки гоночного кресла: я хотел оценить его на 2025 и 2026 годы. Нужно было это сделать, чтобы убедиться, влезет ли он в машину или нет. Потому что он, как и Алекс, высокий парень, и его габариты немного сложны в некоторых измерениях. Всё, что мы делаем в данный момент, это для гонщиков 2025 года и далее.

Я думаю, что наши пути не пересекутся, — досадно, ведь есть определённые моменты, которые, как мне кажется, сработали бы. Но есть и другие аспекты, которые просто не впишутся в отведённые нам сроки. Но я уверен, что его ждёт очень успешное будущее в Формуле-1», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Ранее в прессе появлялись слухи, согласно которым «Уильямс» пытался подписать Эстебана на место Логана Сарджента, не дожидаясь завершения сезона.

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