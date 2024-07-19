Сайнс — лучший в первой свободной практике ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.
Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.18,713.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,298.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,424.
5. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0,467.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,498.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,536.
8. Юки Цунода («РБ») +0,547.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,552.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,574.
11. Серхио Перес («Ред Булл») +0,727.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,865.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,973.
14. Александер Албон («Уильямс») +1,081.
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,091.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,172.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,263 .
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,310.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,582.
20. Оливер Берман («Хаас») +1,658.
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