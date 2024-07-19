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Ваулз — про Окона в «Уильямсе»: думаю, наши пути не пересекутся, досадно

Ваулз — про Окона в «Уильямсе»: думаю, наши пути не пересекутся, досадно
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признал, что переход пилота «Альпин» Эстебана Окона в британский гоночный коллектив маловероятен.

«Он был очень быстр. Вы не сможете превзойти Фернандо Алонсо, если у вас нет скорости. Если создать вокруг него правильную среду, он может быть очень сильным. Вот почему он был рассмотрен нами.

Я думаю, что наши пути не пересекутся, — досадно, ведь есть определённые моменты, которые, как мне кажется, сработали бы. Однако есть и другие аспекты, которые просто не впишутся в отведённые нам сроки. Но я уверен, что его ждёт очень успешное будущее в Формуле-1», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Напомним, издание Pit Debrief сообщило, что французский гонщик Эстебан Окон уже подписал многолетний контракт с «Хаасом». По сведениям источника, официальное объявление, как ожидается, должно быть сделано на Гран-при Бельгии.

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