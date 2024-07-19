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Алонсо с сарказмом отреагировал на просьбу дать совет Строллу и его инженерам

Во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с сарказмом ответил по радио на просьбу гоночного инженера дать совет своему напарнику Лэнсу Строллу.

Гоночный инженер: Фернандо, что скажешь про баланс автомобиля на этом круге? Просто, чтобы помочь другой машине.

Фернандо Алонсо: Ну… Удачи!

По результатам первой свободной практики Гран-при Венгрии лучший результат продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Фернандо Алонсо показал 13-е время, а Лэнс Стролл продемонстрировал девятый результат. В настоящий момент в Кубке конструкторов «Астон Мартин» занимает пятое место, имея в активе 68 очков.