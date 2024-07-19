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Автомобилю Xiaomi обновили ОС. Теперь он предупреждает о светофорах и перегреве тормозов

Автомобилю Xiaomi обновили ОС. Теперь он предупреждает о светофорах и перегреве тормозов
Xiaomi SU7
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Компания Xiaomi обновила операционную систему электомобиля SU7 до версии HyperOS 1.2.3, в связи с чем машина обрела целый ряд новых функций, которые должны сделать управление ещё удобнее.

Так, в рамках новой ОС SU7 получила улучшенную навигационную систему с функцией оповещения водителя о светофорах. Кроме того, автомобиль также автоматически сигнализирует в случае перегрева тормозов.

Напомним, электромобиль Xiaomi SU7 был представлен в декабре 2023 года. В своей максимальной комплектации — SU7 Max — автомобиль обладает мощностью 495 кВт (673 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды.

В данный момент в Xiaomi ведут работу над новым автомобилем — и его уже сравнивают с Ferrari Purosangue.

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