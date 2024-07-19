Лоренс ван Хупен выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Бедрин — 13-й

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Гонщик Лоренс ван Хупен, выступающий за «АРТ Гран-при», одержал победу в квалификации Формулы-3 в Венгрии. Вторым был Никола Цолов («АРТ Гран-при»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Леонардо Форнароли из «Трайдента».

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 13-е время. Если бы продемонстрировал 12-й результат, то стартовал бы в спринтерской гонке с поула.

Формула-3. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Лоренс ван Хупен — 1.33,935.

2. Никола Цолов +0,233.

3. Леонардо Форнароли +0,238.

4. Ноэль Леон +0,239

5. Сантьяго Рамос +0,247

6. Джошуа Дуфек +0,479

7. Люк Браунинг +0,502.

8. Сами Мегетуниф +0,589.

9. Тим Трамниц +0,594.

10. Кристиан Мэнселл +0,647.

…13. Никита Бедрин +0,762.