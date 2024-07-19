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Норрис — лучший во второй свободной практике ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й

Норрис — лучший во второй свободной практике ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й
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На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1 2024. Этап 13, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
19 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.788
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.243
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.397

Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,788.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,243.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,397.
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 0,467.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,506.
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,527.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,575.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,583.
9. Александер Албон («Уильямс») +0,726.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,731.
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,798.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,823.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +0,830.
14. Эстебан Окон («Альпин») +0,966.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,003.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,100.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,391.
18. Шарль Леклер («Феррари») +1,498.
19. Юки Цунода («РБ») +1,818.
20. +Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,279.

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