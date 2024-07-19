БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Макларена» ответил на обвинения «Ред Булл» в использовании запрещённого элемента

Глава «Макларена» ответил на обвинения «Ред Булл» в использовании запрещённого элемента
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на обвинения «Ред Булл» в использовании запрещённого элемента машины, а именно отверстия в корпусе передних тормозных дисков.

«Этот вопрос довольно прост. Это отверстие предназначено для доступа к датчику. Мы получили разъяснение от ФИА, что оно запрещено, после чего заклеили его. Это очень простой вопрос, который по какой-то причине стал темой обсуждения в паддоке. Вам не о чем беспокоиться», — приводит слова Андреа Стеллы портал Crash.net.

Напомним, на днях появилась информация, что «Ред Булл» выдвинул обвинения в адрес «Макларена» в использовании канала охлаждения, который запрещён правилами чемпионата. ФИА разрешает устанавливать датчики на тормозные диски во время пятничной тренировки для сбора данных, но начиная с субботы дыры на кожухе дисков должны либо исчезнуть, либо быть заделанными. По требованию ФИА в «Макларене» заклеили дыры.

Материалы по теме
Источник: «Ред Булл» подозревает «Макларен» в создании запрещённого элемента
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android