Глава «Макларена» ответил на обвинения «Ред Булл» в использовании запрещённого элемента

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на обвинения «Ред Булл» в использовании запрещённого элемента машины, а именно отверстия в корпусе передних тормозных дисков.

«Этот вопрос довольно прост. Это отверстие предназначено для доступа к датчику. Мы получили разъяснение от ФИА, что оно запрещено, после чего заклеили его. Это очень простой вопрос, который по какой-то причине стал темой обсуждения в паддоке. Вам не о чем беспокоиться», — приводит слова Андреа Стеллы портал Crash.net.

Напомним, на днях появилась информация, что «Ред Булл» выдвинул обвинения в адрес «Макларена» в использовании канала охлаждения, который запрещён правилами чемпионата. ФИА разрешает устанавливать датчики на тормозные диски во время пятничной тренировки для сбора данных, но начиная с субботы дыры на кожухе дисков должны либо исчезнуть, либо быть заделанными. По требованию ФИА в «Макларене» заклеили дыры.