Источник: Окон подписал контракт с «Хаасом», но объявление об этом отложено

Официальный анонс о том, что пилот «Альпин» Эстебан Окон переходит в «Хаас», должен был быть объявлен вчера, 18 июля, но был перенесён на следующую неделю. Об этом в эфире телеканала CANAL + 1 сообщил обозреватель и журналист Формулы-1 Жульен Фебро.

Кроме того, Эстебан Окон, вероятно, уже подписал контракт с командой.

Напомним, в сегодняшней второй тренировке Гран-при Венгрии французский пилот показал 14-й результат. В личном зачёте Формулы-1 занимает 18-ю позицию, имея на своём счету три очка. В кубке конструкторов «Альпин» занимает восьмое место с девятью очками, а «Хаас» — седьмое место с 27 очками.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признал, что переход пилота «Альпин» Эстебана Окона в британский гоночный коллектив маловероятен.