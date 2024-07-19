В «Феррари» высказались насчёт новостей о проблемах в переговорах с Эдрианом Ньюи

Неназванный представитель итальянской команды «Феррари» в беседе с порталом Crash.net высказался насчёт, якобы проблем в переговорах с главой технического отдела австрийской «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

По словам представителя «Феррари», у команды нет никаких проблем и разногласий с Ньюи, однако он не стал отвечать о том, на какой стадии находятся их переговоры.

Ранее издание Gazzetta dello Sport сообщило, что переговоры между «Феррари» и Эдрианом Ньюи зашли в тупик, поскольку Ньюи потребовал также устроить переход в «Скудерию» своим 20 инженерам.

Напомним, Эдриан покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая.