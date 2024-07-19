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Шарль Леклер дал комментарий насчёт аварии на второй тренировке ГП Венгрии

Шарль Леклер дал комментарий насчёт аварии на второй тренировке ГП Венгрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, которая произошла во время второй практики Гран-при Венгрии.

«Когда я потерял контроль над болидом, то подумал, что повреждения будут намного серьёзнее. Но на самом деле всё оказалось не так уж и плохо. Тем не менее эти повреждения были вполне весомы, чтобы принять решение не продолжать сессию.

Случилось так, что я слегка проехал по поребрику, а в середине четвёртого поворота болид попал в выбоину, после чего потерял управление, находясь на поребрике. Вина полностью лежит на мне. Теперь нам важно забыть об этом. До аварии болид работал хорошо, с каждым разом чувство уверенности от управления им растёт. Сегодняшний день прошёл лучше, по сравнению с последними тремя-четырьмя уикендами. Жаль, что из-за этой ошибки мне не удалось проехать больше. Надеюсь в третьей практике мы сможем наверстать упущенное», – приводит слова Леклера портал Racer.

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