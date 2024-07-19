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Хельмут Марко дал оценку обновлениям болида после первых двух тренировок ГП Венгрии

Хельмут Марко дал оценку обновлениям болида после первых двух тренировок ГП Венгрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал оценку обновлениям болида после первых двух тренировок Гран-при Венгрии.

«Обновления работают хорошо. Мы занимаемся их настройкой и пока что очень довольны результатами. Мы немного отстаём от Ландо Норриса при малой загрузке топливом, но на длинных отрезках мы были самыми быстрыми. В болид были внесены значительные обновления, и они сразу же заработали. Эти улучшения отличаются от трёх предыдущих, которые были меньше и не имели сильного влияния.

Сейчас мы вновь вернулись на правильный путь. Уверен, что нам удастся улучшить машину так, чтобы добрать десятые доли секунды. Здесь у нас есть шансы побороться за победу», — приводит слова Марко портал Racingnews365.

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