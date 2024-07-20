В «Ред Булл» объяснили решение убрать «стволы» с RB20

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган объяснил решение изменить дизайн капота двигателя, убрав с него так называемые «стволы».

«В какой степени модернизация связана с тем, что трасса в Венгрии с большей прижимной силой, а в какой — с долгосрочными целями команды? По сути — и то, и то оказало своё воздействие. Обновления связаны с температурой и особенностями трассы. Посмотрим, как всё сложится, не так ли? Если время прохождения круга окажется относительно слабым, нам придётся всё изучать и оценивать.

Но мы верим, что будем продолжать успешно совершенствовать болид. Все на заводе проделали потрясающую работу, потому что мы получили это обновление раньше, чем ожидали. Надеемся, что сможем эффективно использовать его», — приводит слова Пола Монагана портал Motorsport Week.