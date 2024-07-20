Чжоу и Перес заочно поспорили насчёт действий друг друга при развороте китайца

Гонщик «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу прокомментировал собственный разворот во второй практике Гран-при Венгрии, когда китаец чуть не врезался в находившегося на медленном круге пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Он не был в правильном месте во время моего круга. Я попал в поток грязного воздуха. Я не совершал ошибки в том повороте. Я был на бордюре, должен был начать смещаться влево и тут увидел «Ред Булл» впереди. Я попал в грязный воздух, и всё. Это был серьёзный момент, и я рад, что сохранил машину. Но, если честно, в этом повороте лучше держаться левой стороны», — приводит слова Чжоу RacingNews365.

Перес, однако, не согласился с доводами гонщика «Кик-Заубера».

«Я знал, что он приближается, и ушёл с дороги. Когда я увидел, что его развернуло, то пришлось сместиться влево довольно быстро, чтобы избежать его машины. К счастью, я смог увернуться и не получил повреждений», — заявил пилот «Ред Булл».