Пиастри признался, что не знает причин собственных проблем во второй тренировке

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал 13-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1. Его напарник Ландо Норрис показал быстрейшее время.

«Противоречивый день на трассе. В первой практике всё смотрелось очень хорошо, но вторая получилась сложной. Так что важно, чтобы мы поняли, что стало тому виной. Другая машина выглядела сегодня весьма быстро, что позитивно для команды. Если мы сможем устранить то, что привело к проблемам во второй практике, то мы должны быть где-то рядом с первыми местами при сильной квалификации», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,788.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,243.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,397.

4. Серхио Перес («Ред Булл») + 0,467.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,506.

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,527.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,575.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,583.

9. Александер Албон («Уильямс») +0,726.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,731.

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,798.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,823.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +0,830.

14. Эстебан Окон («Альпин») +0,966.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,003.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,100.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,391.

18. Шарль Леклер («Феррари») +1,498.

19. Юки Цунода («РБ») +1,818.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,279.