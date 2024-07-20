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Норрис: за поул будут сражаться восемь машин. И даже «Хаас» смотрелся очень быстро

Норрис: за поул будут сражаться восемь машин. И даже «Хаас» смотрелся очень быстро
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал быстрейший результат на второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1 и дал свой прогноз насчёт плотности борьбы в субботней квалификации на трассе «Хунгароринг».

«Сегодня всё было вполне достойно. У меня был хороший круг. Однако завтра будет новый день. Думаю, всё плотно между нами, «Мерседесом», «Феррари», «Ред Булл». У меня такое ощущение, что за поул-позишен будут сражаться восемь машин, и даже некоторые другие болиды смотрелись очень быстро — такие, как даже «Хаас».

В общем, хороший первый день, но, определённо, ещё нужно поработать, если мы хотим чувствовать себя чуть более комфортно», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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