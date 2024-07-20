Марко: про «Феррари» пошли шутки, что они прыгнули в бухту после победы и уже не всплыли

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился своим мнением насчёт формы всех конкурентов «быков», отдельно отметив падение показателей «Феррари» после победы на Гран-при Монако.

«Мы не можем полагаться на то, что «Макларен», «Мерседес» и «Феррари» будут по очереди оказываться впереди нас.

У «Макларена» сейчас быстрейшая техника, однако у них были ошибки со стороны пилотов и стратегов, что не позволяло добиваться цели. «Мерседес» показал в последних двух гонках, что с его стороны была не просто вспышка.

Насчёт «Феррари» после Монако пошли шутки, что они прыгнули в бухту после победы и уже больше не всплыли. Но они тоже снова станут сильнее. Так что у нас четыре команды на сравнимом уровне», — заявил Марко в интервью Kronen Zeitung.