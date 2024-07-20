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Хэмилтон: ощущения от машины такие плохие, как обычно и бывает, когда жарко

Хэмилтон: ощущения от машины такие плохие, как обычно и бывает, когда жарко
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Ощущения от машины такие плохие, как обычно и бывает, когда жарко. Сегодняшний день не был хорошим. Погода была хорошей, приятно быть здесь, но сегодня мы были не в форме. Ощущения от машины в плане настроек не были хорошими, но, думаю, у нас есть представление, почему так, и мы просто поработаем вечером. Пока мы подготовились неидеально.

Мы внесли небольшие изменения между сессиями, но машина осталась, по сути, такой же. Вероятно, нам надо вернуться кое к чему, от чего мы отказались перед уикендом.

В целом всё довольно плотно. Мы не могли показать той же скорости, что и другие ребята, но наш темп на длинных отрезках был вполне достойным», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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