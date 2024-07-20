Макс Ферстаппен поделился первыми впечатлениями от обновлений «Ред Булл»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии Формулы-1, на которых он впервые опробовал серьёзные обновления болида, включая новый капот без так называемых «стволов» по бокам.

«Думаю, у нас был хороший день с обновлениями. Конечно, ещё нужно многое изучить и оптимизировать, но я думаю, что в целом это было солидное начало уикенда. Теперь мы попробуем изучить детали, чтобы постараться сделать всё чуть лучше.

Кроме того, вторая практика была прервана, так что мы не получили полноценных длинных серий кругов, как хотели бы. Конечно, ситуация одинакова для всех. Мы всё изучим. Думаю, это было неплохое начало уикенда, от него и будем отталкиваться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.