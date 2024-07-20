Серхио Перес: это самые комфортные ощущения от машины за долгое время

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес остался доволен пятничными тренировками Гран-при Венгрии.

«Это была неплохая пятница. Думаю, мы сделали хороший шаг между первой и второй тренировками, внесли верные изменения, пошли в правильном направлении. Это самые комфортные ощущения от машины за долгое время на такой стадии уикенда.

Шаги, которые мы предприняли по ходу дня, были лучшим, что мы могли сделать, и это очень позитивно. У нас хорошие ощущения, да и длинные серии кругов смотрелись многообещающе. Думаю, мы ещё можем чуть доработать настройки, ну а дальше дело будет за тем, чтобы в нужный момент свести всё воедино. Наше время придёт, ждём субботы. Посмотрим, что нам принесёт оставшаяся часть уикенда», — приводит слова Переса Motorsport Week.