Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: третья практика, онлайн-трансляция

Сегодня, 20 июля, в Будапеште на стационарной трассе «Хунгароринг» пройдёт третья свободная практика 13-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало тренироки запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки, следить за которой вы сможете, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик австрийской команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, на счету которого 255 очков. На втором месте Ландо Норрис из «Макларена» (171 балл). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150 очков).