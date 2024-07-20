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Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 20 июля, в Будапеште на стационарной трассе «Хунгароринг» состоится квалификация 13-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало квалификационной сессии запланировано на 17:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой вы сможеие, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик австрийской команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, на счету которого 255 очков. На втором месте Ландо Норрис из «Макларена» (171 балл). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150 очков).

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