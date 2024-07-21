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Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55
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В воскресенье, 21 июля, на стационарном автодроме «Хунгароринг» состоится гонка 13-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Венгрии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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