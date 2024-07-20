Карлос Сайнс прокомментировал результаты «Феррари» по итогам свободной практики ГП Венгрии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался об итогах свободной практики Гран-при Венгрии для своей команды.

«У нас определённо был лучший день, чем последние три выходных. Нам ещё предстоит понять, являются ли улучшения результатом модернизации, которая обеспечивает лучшие результаты или, может быть, это связано с некоторыми особенностями трассы, которые, возможно, лучше подходят нашему автомобилю.

Мы, кажется, немного более конкурентоспособны. Если присмотреться к длинным заездам, то можно увидеть, что мы всё ещё не самые быстрые, а Red Bull и McLaren всё ещё на шаг впереди. Но, по крайней мере, на одном круге мы, кажется, немного ближе к цели. Кажется, в третьем квартале все прибавляют немного больше, чем мы, поэтому я предпочитаю сохранять осторожность и не делать слишком больших выводов из сегодняшнего дня», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

По итогам первой практики Сайнс занял первую строчку. Во второй — испанский гонщик расположился на третьем месте. Его партнёр по «Феррари» Шарль Леклер в первой свободной практике показал третий результат, а во второй — не справился с управлением и столкнулся с барьерами, в результате чего повредил переднее антикрыло и ряд других элементов машины, после чего не смог продолжить сессию, оставшись на 18-м месте.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место. В активе команды 301 очко.

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