Джордж Рассел высказался о результатах свободной практике на ГП Венгрии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Венгрии.
«Сегодня было очень жарко! За рулём болида всё было не так плохо, как я предполагал изначально, но я уверен, что по ходу воскресной гонки ситуация точно изменится. Все ребята стараются как можно лучше выполнять свою работу, несмотря на очень тяжёлые условия – сегодня температура воздуха поднималась до отметки в 35 градусов.
Мы, как кажется, не столь конкурентоспособны в жарких условиях, как наши соперники – и нам нужно разобраться в причинах происходящего. Парни из «Макларена» и «Ред Булл» сегодня были очень быстры, так что мы понимаем, что нам нужно отыгрываться. Надеюсь, мы будем в борьбе за место в топ-5», – приводит слова Расселла F1i.
По итогам первой практики Рассел занял четвёртую строчку. Во второй — британский гонщик расположился на пятом месте.
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