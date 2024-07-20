БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл уверен, что Хэмилтон не ушёл бы из «Мерседеса» при нынешних результатах команды

Расселл уверен, что Хэмилтон не ушёл бы из «Мерседеса» при нынешних результатах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выразил уверенность, что его напарник пилот Льюис Хэмилтон не подписал бы контракт с «Феррари», если бы знал, что команда наберёт форму.

«Он не ушёл бы, если бы команда выступала как сейчас. Он бы ни за что не ушёл, уж точно нет. В 2026 году двигатель будет действительно сильным, и всё, что мы делаем с топливом, выглядит отлично. У нас много оптимизма на ближайшие пару лет. Хотя последние несколько лет были трудными, сейчас у нас действительно появился импульс.

Я думаю, что все хотят перемен в какой-то момент. Он здесь уже 12 лет, он многого добился с командой. Мне кажется, для него это волнительно. Но, конечно, если команда, в которой вы сейчас находитесь, выигрывает гонки и в будущем всё, кажется, будет великолепно, вы просто будете хотеть оказаться в самой быстрой машине, и неважно, какого она цвета», — приводит слова Расселла ESPN US со ссылкой на Reuters.

Материалы по теме
Хэмилтон: ощущения от машины такие плохие, как обычно и бывает, когда жарко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android