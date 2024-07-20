Расселл уверен, что Хэмилтон не ушёл бы из «Мерседеса» при нынешних результатах команды

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выразил уверенность, что его напарник пилот Льюис Хэмилтон не подписал бы контракт с «Феррари», если бы знал, что команда наберёт форму.

«Он не ушёл бы, если бы команда выступала как сейчас. Он бы ни за что не ушёл, уж точно нет. В 2026 году двигатель будет действительно сильным, и всё, что мы делаем с топливом, выглядит отлично. У нас много оптимизма на ближайшие пару лет. Хотя последние несколько лет были трудными, сейчас у нас действительно появился импульс.

Я думаю, что все хотят перемен в какой-то момент. Он здесь уже 12 лет, он многого добился с командой. Мне кажется, для него это волнительно. Но, конечно, если команда, в которой вы сейчас находитесь, выигрывает гонки и в будущем всё, кажется, будет великолепно, вы просто будете хотеть оказаться в самой быстрой машине, и неважно, какого она цвета», — приводит слова Расселла ESPN US со ссылкой на Reuters.