«Думаю, «Альпин» и «Ауди» рассматривают его кандидатуру». Марко высказался о Мике Шумахере

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о бывшем пилоте Формулы-1 немце Мике Шумахере. Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона-2022. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. После ухода из «Хааса» Мик стал резервным гонщиком команды «Мерседес».

«Мик — один из самых вежливых и приятных людей во всём паддоке, что для него, скорее, недостаток. Громкое имя также является некой помехой. В спортивном плане он уже добился успехов. Он выиграл чемпионаты Формулы-3 и Формулы-2, и уже только это сделало его интересным для команд Формулы-1.

Что касается нас: не было никаких причин, основанных на спортивных аспектах, по которым мы так и не оказались вместе. В то время он был юниором «Феррари», а затем присоединился к «Мерседесу». Так что его даже не было на рынке пилотов. В «Хаасе» к нему несправедливо отнёсся Гюнтер Штайнер. Это факт. Но о Мике слышно только хорошее. Тото Вольф возносит его до небес. Я думаю, «Альпин» и «Ауди» рассматривают его кандидатуру. Я был бы рад за него, потому что он это заслужил», — приводит слова Марко Reddit.