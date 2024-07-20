Окон раскритиковал «Альпин» за то, что команда годами не прислушивалась к гонщикам

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что многие проблемы в этом году вызваны тем, что команда на протяжении многих лет отказывалась прислушиваться к мнению гонщиков о том, как улучшить показатели болида.

«Многое не было сделано так, как следовало бы. Мы как гонщики высказывали своё мнение о разработке автомобиля. Многие проблемы уже были несколько лет назад», — приводит слова Окона GrandPrix.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Венгрии Эстебан Окон показал 14-й результат. В личном зачёте Формулы-1 Окон занимает 18-ю позицию, имея на своём счету три очка. В Кубке конструкторов «Альпин» занимает восьмое место с девятью очками.

Ранее обозреватель и журналист Формулы-1 Жульен Фебро сообщил, что официальный анонс о переходе Эстебана Окона в «Хаас» был перенесён на следующую неделю.