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Окон раскритиковал «Альпин» за то, что команда годами не прислушивалась к гонщикам

Окон раскритиковал «Альпин» за то, что команда годами не прислушивалась к гонщикам
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что многие проблемы в этом году вызваны тем, что команда на протяжении многих лет отказывалась прислушиваться к мнению гонщиков о том, как улучшить показатели болида.

«Многое не было сделано так, как следовало бы. Мы как гонщики высказывали своё мнение о разработке автомобиля. Многие проблемы уже были несколько лет назад», — приводит слова Окона GrandPrix.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Венгрии Эстебан Окон показал 14-й результат. В личном зачёте Формулы-1 Окон занимает 18-ю позицию, имея на своём счету три очка. В Кубке конструкторов «Альпин» занимает восьмое место с девятью очками.

Ранее обозреватель и журналист Формулы-1 Жульен Фебро сообщил, что официальный анонс о переходе Эстебана Окона в «Хаас» был перенесён на следующую неделю.

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Источник: Окон подписал контракт с «Хаасом», но объявление об этом отложено
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