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Кристиан Хорнер прокомментировал работу обновлений «Ред Булл»

Кристиан Хорнер прокомментировал работу обновлений «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался насчёт работы обновлений, привезённых на Гран-при Венгрии, и рассказал, что сыграет ключевую роль в гонке.

«Наблюдается корреляция между тем, что мы видим на симуляторе, и тем, что происходит на трассе. Это здорово. Также прослеживается взаимосвязь между нашими технологиями на базе и тем, что видим на трассе, что тоже хорошо. И специалисты по аэродинамике, похоже, вполне удовлетворены цифрами, которые они видят. Поэтому, конечно, сейчас речь идёт о настройках и извлечении из этого максимальной пользы.

Но при этом есть так много различий между режимами мощности и уровнями топлива. Даже в управлении в долгосрочной перспективе, кто и как справляется со своими шинами. В гонке всё будет зависеть от состояния шин. Самое главное — убедиться, что у вас есть настройка, которая, возможно, не будет идеальной для одного круга, но обеспечит долговечность», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомним, «Ред Булл» привезла обновления на Гран-при Венгрии, в результате которых команда решила отказаться от наплывов на капоте.

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