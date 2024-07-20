Бедрин выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Венгрии

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, стал победителем спринтерской гонки Формулы-3 в Венгрии. Вчера после квалификации дали штрафы двум пилотам, благодаря чему Бедрин поднялся на 11-е место. Согласно правилу перевёрнутой решётки для спринта гонщик стартовал со второй позиции.

Второй результат продемонстрировал пилот Тасанапол Интрафувасак из Таиланда. Тройку сильнейших замкнул шведский гонщик Дино Беганович.

Формула-3. Гран-при Венгрии. Спринт:

1. Никита Бедрин — 29.41,355.

2. Тасанапол Интрафувасак +1,560.

3. Дино Беганович + 2,189.

4. Тим Трамниц +2,629.

5. Кристиан Мэнселл +3,483.

6. Каллум Вуазен +3,890.

7. Леонардо Форнароли +4,398.

8. Люк Браунинг +4,909.

9. Лоренс ван Хупен +5,488.

10. Сами Мегетуниф +5,814.