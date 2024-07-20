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Расселл оценил выступление Переса в свободных практиках ГП Венгрии

Расселл оценил выступление Переса в свободных практиках ГП Венгрии
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес может стать одним из лидеров гонки после уверенного выступления во второй свободной практике Гран-при Венгрии. Напомним, Перес показал четвёртый результат, а Расселл — пятый.

«Я думаю, что произойти может всё, и я с нетерпением жду, что мы сможем показать. Снова будем бороться за первые четыре позиции, и Серхио показался довольно быстрым. Это может оказаться небольшим сюрпризом, если придётся с ним соперничать. Он был очень быстр», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Ранее после пятничных тренировок Перес рассказал, что были внесены верные изменения и теперь он испытывает комфортные ощущения от машины впервые за долгое время на такой стадии уикенда.

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