Расселл оценил выступление Переса в свободных практиках ГП Венгрии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес может стать одним из лидеров гонки после уверенного выступления во второй свободной практике Гран-при Венгрии. Напомним, Перес показал четвёртый результат, а Расселл — пятый.

«Я думаю, что произойти может всё, и я с нетерпением жду, что мы сможем показать. Снова будем бороться за первые четыре позиции, и Серхио показался довольно быстрым. Это может оказаться небольшим сюрпризом, если придётся с ним соперничать. Он был очень быстр», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Ранее после пятничных тренировок Перес рассказал, что были внесены верные изменения и теперь он испытывает комфортные ощущения от машины впервые за долгое время на такой стадии уикенда.