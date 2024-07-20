Никита Бедрин прокомментировал победу в спринте Формулы-3 в Венгрии

Российский пилот Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, высказался о своей победе в спринтерской гонке Формулы-3 в Венгрии.

«Хорошая гонка. Старт выдался не совсем хорошим, но этого было достаточно, чтобы попробовать атаковать в первом повороте. У меня был хороший выход из него, сделал обгон во втором повороте и после этого начал контролировать всю гонку, пытался сохранить колёса. И всё получилось. В конце скорость была неплохая. На последнем круге решил попробовать пушить и уехал больше чем на секунду, я думаю. Так что очень доволен гонкой, хорошо всё сохранил. Было мало ошибок с моей стороны», — сказал Бедрин в видео в телеграм-канале своего менеджера Петра Алёшина.

Напомним, после квалификации Формулы-3 в Венгрии дали штрафы двум пилотам, благодаря чему Никита Бедрин поднялся на 11-е место. Согласно правилу перевёрнутой решётки для спринта гонщик стартовал со второй позиции.