Хорнер поделился деталями разговора на своей кухне с Пересом о спаде его результатов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что провёл встречу с гонщиком Серхио Пересом на своей кухне, чтобы попытаться выяснить причину неудовлетворительных результатов пилота в Формуле-1.

«У нас действительно открытые отношения. Я сел с ним на кухне в своём доме и сказал: «Да ладно, что происходит? Есть что-то ещё?» А он такой: «Нет, мне кажется, я просто слишком много обо всём думаю». Я думаю, что почти полное игнорирование того, что происходит по ту сторону гаража, пойдёт ему на пользу, и именно этот подход он сейчас использует, сосредоточившись только на своём выступлении.

Мы все хотим, чтобы Серхио реализовал потенциал, который присутствовал в первых четырёх или пяти гонках. Он способен на это, поэтому мы заранее подписали его на следующий год, чтобы попытаться успокоить. Думаю, в последних нескольких гонках он немного терял голову, но, надеюсь, тут были признаки того, что он из этого выходит. Команда очень усердно работает с ним, чтобы поддержать его и убедиться, что он снова обретёт форму, потому что мы отчаянно в ней нуждаемся», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.