БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Астон Мартин» Крак сделал заявление на фоне слухов о переходе в «Ауди»

Глава «Астон Мартин» Крак сделал заявление на фоне слухов о переходе в «Ауди»
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал слухи, что к нему проявляет интерес «Ауди», где он мог бы занять место руководителя команды Формулы-1.

«Я работал там много-много лет в Хинвиле, так что, возможно, кто-то помнит моё имя. Команда так занята тем, чтобы сделать наши машины быстрее, что у нас нет времени следить за всеми этими слухами и медиаматериалами. В конце концов, мы сосредоточены на болиде этого и следующего года, у нас впереди огромный проект на 2026 год, так что именно на этом я сосредоточен. Я очень предан этой команде», — приводит слова Крака Racingnews365.

Ранее Майк Крак высказался о том, что постройка собственной аэродинамической трубы станет серьёзным шагом вперёд для команды.

Материалы по теме
«Мы связываем с этим все надежды». Глава «Астон Мартин» высказался о будущем команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android