Глава «Астон Мартин» Крак сделал заявление на фоне слухов о переходе в «Ауди»

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал слухи, что к нему проявляет интерес «Ауди», где он мог бы занять место руководителя команды Формулы-1.

«Я работал там много-много лет в Хинвиле, так что, возможно, кто-то помнит моё имя. Команда так занята тем, чтобы сделать наши машины быстрее, что у нас нет времени следить за всеми этими слухами и медиаматериалами. В конце концов, мы сосредоточены на болиде этого и следующего года, у нас впереди огромный проект на 2026 год, так что именно на этом я сосредоточен. Я очень предан этой команде», — приводит слова Крака Racingnews365.

Ранее Майк Крак высказался о том, что постройка собственной аэродинамической трубы станет серьёзным шагом вперёд для команды.