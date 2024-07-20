Норрис — лучший в третьей свободной практике ГП Венгрии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его напарник пилот Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.16,098.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,044.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,281.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,466.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,541.
6. Даниэль Риккардо («РБ») +0,554.
7. Александер Албон («Уильямс») +0,563.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,598.
9. Юки Цунода («РБ») +0,646.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,688.
11. Шарль Леклер («Феррари») +0,705.
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,706.
13. Серхио Перес («Ред Булл») +0,856.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,903.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,987.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,070.
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,193.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,401.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,409.
20. Эстебан Окон («Альпин») +1,477.
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