Xiaomi представила 1548-сильный электросуперкар с максимальной скоростью 350 км/ч

Компания Xiaomi представила самую мощную версию своего электроседана SU7 — SU7 Ultra. Автомобиль получил совершенно новый карбоновый кузов, а также силовую установку, состоящую из трёх электромоторов HyperEngine V8s. Каждый из моторов генерирует 578 лошадиных сил, а их суммарная отдача оценивается в 1548 лошадиных сил.

До 100 км/ч Xiaomi SU7 Ultra разгоняется за 1,97 секунды, а за 5,97 набирает 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля весом 1900 кг превышает 350 км/ч. Кроме того, создатели отмечают эффективные тормоза машины, которой на скорости 100 км/ч до полной остановки требуется 25 метров.

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Xiaomi

Напомним, изначально Xiaomi SU7 был представлен в трёх вариантах, и самый мощный из них — SU7 Max — развивал 495 кВт (673 л. с.). Максимальная скорость SU7 Max ограничена на уровне 265 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,78 секунды.

В данный момент в Xiaomi работают над вторым автомобилем — его уже сравнивают с Ferrari Purosangue.