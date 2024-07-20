Кевин Магнуссен назвал потенциальную должность, которую мог бы занять в «Хаасе»

Датский гонщик Кевин Магнуссен рассказал, что в случае, если он не получит место на стартовой решётке Формулы-1 в 2025 году, он попробует занять какую-либо должность в «Хаасе», исключив роль резервного пилота. Напомним, гонщик покинет американскую команду по окончании нынешнего сезона.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал предстоящий уход Магнуссена и выразил надежду, что они смогут найти способ продолжить совместную работу.

«Думаю, вы знаете, я был с самого начала работы «Хааса» в Формуле-1, и я чувствую себя частью этой семьи. Будет странно покидать команду в конце года, но всему приходит конец. Но ещё только середина сезона. «Хаас» пошёл вперёд и решил заполучить гонщиков на следующий год достаточно рано, и места ещё есть, так что это мне понятно и устраивает.

Если я не буду участвовать в гонках Формулы-1 в следующем году, то я обязательно попробую получить какую-нибудь консультационную роль или что-то ещё, что они сочтут нужным. Я работаю в этой команде уже много лет и очень хорошо знаю её работу. У меня большой опыт в Формуле-1, поэтому было бы неплохо продолжать использовать его вместо того, чтобы просто уйти из спорта. Не думаю, что мне была бы интересна роль резервного гонщика. Если я смогу занять какую-то роль в «Хаасе», это будет означать, что я не получил место в Формуле-1», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.