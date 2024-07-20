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Версхор выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Венгрии, Берман — 11-й, Антонелли — 15-й

Версхор выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Венгрии, Берман — 11-й, Антонелли — 15-й
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Пилот Рихард Версхор, представляющий «Тридент», стал победителем спринтерской гонки Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал гонщик Куш Майни («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул пилот Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал 11-м, юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли — 15-м.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Спринт:

1. Рихард Версхор («Тридент») — 1:35.347.
2. Куш Майни («Инвикта») +1,5.
3. Виктор Мартинc («АРТ Гран-при») +11,1.
4. Исак Хаджар («Кампос») +16,5.
5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +26,2.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +27,7.
7. Пол Арон («Хайтек») +34,4.
8. Тейлор Барнард (AIX Racing) +39,0.
9. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +42,4.
10. Джек Кроуфорд (DAMS) +50,9.
11. Оливер Берман («Према») +54,1.
…15. Андреа Кими Антонелли («Према») +56,6.

Формула-2 2024. Этап 9, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Спринт (28 кругов)
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
Trident
44:27.360
2
Куш Майни
Invicta Virtuosi Racing
+1.575
3
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+11.139
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