Версхор выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Венгрии, Берман — 11-й, Антонелли — 15-й

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Пилот Рихард Версхор, представляющий «Тридент», стал победителем спринтерской гонки Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал гонщик Куш Майни («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул пилот Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал 11-м, юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли — 15-м.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Спринт:

1. Рихард Версхор («Тридент») — 1:35.347.

2. Куш Майни («Инвикта») +1,5.

3. Виктор Мартинc («АРТ Гран-при») +11,1.

4. Исак Хаджар («Кампос») +16,5.

5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +26,2.

6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +27,7.

7. Пол Арон («Хайтек») +34,4.

8. Тейлор Барнард (AIX Racing) +39,0.

9. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +42,4.

10. Джек Кроуфорд (DAMS) +50,9.

11. Оливер Берман («Према») +54,1.

…15. Андреа Кими Антонелли («Према») +56,6.