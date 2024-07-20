Версхор выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Венгрии, Берман — 11-й, Антонелли — 15-й

Пилот Рихард Версхор, представляющий «Тридент», стал победителем спринтерской гонки Формулы-3 в Венгрии. Второй результат продемонстрировал гонщик Куш Майни («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул пилот Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).
Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал 11-м, юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли — 15-м.
Формула-2. Гран-при Венгрии. Спринт:
1. Рихард Версхор («Тридент») — 1:35.347.
2. Куш Майни («Инвикта») +1,5.
3. Виктор Мартинc («АРТ Гран-при») +11,1.
4. Исак Хаджар («Кампос») +16,5.
5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +26,2.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +27,7.
7. Пол Арон («Хайтек») +34,4.
8. Тейлор Барнард (AIX Racing) +39,0.
9. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +42,4.
10. Джек Кроуфорд (DAMS) +50,9.
11. Оливер Берман («Према») +54,1.
…15. Андреа Кими Антонелли («Према») +56,6.
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