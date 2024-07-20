«Макларен» снова взял в IndyCar пилота, уволенного через месяц после подписания контракта

Гонщик Тео Пуршер вернётся в команду «Макларен» серии IndyCar в этот уикенд после того, как во время первой свободной практики 32-летний пилот Александер Росси получил травму.

«Тео прибудет на трассу перед квалификацией в субботу днём, пропустив вторую свободную практику, поскольку он едет в Торонто из Европы», — приводит слова из заявления «Макларена» RaceFans.

Напомним, в начале мая в «Макларене» заявили, что до конца сезона пилотировать машину №6 будет чемпион Формулы-2 Тео Пуршер, однако затем руководство изменило решение. 19-летний Нолан Сигел заменил Пуршера на стартовой решётке.

Сигел последние два сезона выступал в молодёжной серии Indy NXT и дважды выходил на старт гонок IndyCar, заменяя основных пилотов. По словам руководителя команды Гэвина Уорда, Сигел — один из самых перспективных американских гонщиков.