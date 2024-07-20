Квалификация Гран-при Венгрии остановлена из-за аварии Переса

Квалификация Гран-при Венгрии, проходящая в Модьороде, остановлена из-за аварии пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот, его машину развернуло и вынесло за пределы трассы, после чего он ударился боковой частью об отбойник.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.