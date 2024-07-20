БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квалификация Гран-при Венгрии остановлена из-за аварии Переса

Квалификация Гран-при Венгрии остановлена из-за аварии Переса
Комментарии

Квалификация Гран-при Венгрии, проходящая в Модьороде, остановлена из-за аварии пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот, его машину развернуло и вынесло за пределы трассы, после чего он ударился боковой частью об отбойник.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android