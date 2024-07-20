Норрис завоевал поул Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Ферстаппен — третий

В Модьороде (Венгрия) завершилась квалификация 13-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
1. Ландо Норрис («Макларен») 1:15.227.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.022.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.046.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.469.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.627.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.816.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017.
9. Даниэль Риккардо («РБ») +1.220.
10. Юки Цунода («РБ») +1.250.
Не прошли в третий сегмент:
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.317.
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:16.384.
13. Алекс Албон («Уильямс») 1:16.429.
14. Логан Сарджент («Уильямс») 1:16.543.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:16.548.
Не прошли во второй сегмент:
16. Серхио Перес («Ред Булл») 1:17.886.
17. Джордж Расселл («Мерседес») 1:17.968.
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:18.037.
19. Эстебан Окон («Альпин») 1:18.049.
20. Пьер Гасли («Альпин») 1:18.166.
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