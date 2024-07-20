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Норрис завоевал поул Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Ферстаппен — третий

В Модьороде (Венгрия) завершилась квалификация 13-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») 1:15.227.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.022.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.046.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.469.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.627.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.816.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017.

9. Даниэль Риккардо («РБ») +1.220.

10. Юки Цунода («РБ») +1.250.

Не прошли в третий сегмент:

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.317.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:16.384.

13. Алекс Албон («Уильямс») 1:16.429.

14. Логан Сарджент («Уильямс») 1:16.543.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:16.548.

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес («Ред Булл») 1:17.886.

17. Джордж Расселл («Мерседес») 1:17.968.

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:18.037.

19. Эстебан Окон («Альпин») 1:18.049.

20. Пьер Гасли («Альпин») 1:18.166.