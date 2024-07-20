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Норрис — о поуле в Венгрии: «Макларену» не нужна уверенность, она уже есть

Норрис — о поуле в Венгрии: «Макларену» не нужна уверенность, она уже есть
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 20 июля, в Модьороде.

«Очень, очень рад. Непростая квалификация, условия менялись, но оказаться на вершине это самая приятная часть, особенно для команды, первый ряд даже лучше, поздравляю.

Нам не нужна уверенность, она уже есть. Мы подошли к этому уикенду после нескольких уверенных этапов и понимали, что мы можем проделать хорошую работу, у нас есть машина, способная бороться за поул.

Мы находимся в лучших условиях вне зависимости от погоды. Две машины в первом ряду, мы способны контролировать ситуацию, и пока мы будем оставаться там, где находимся, всё будет хорошо», — сказал Норрис после выступления.

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