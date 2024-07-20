Ферстаппен: мне бы хотелось быть на вершине, но сейчас «Ред Булл» — догоняющие

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 20 июля, в Модьороде. Напомним, нидерландец стал третьим.

«Я старался. Весь уикенд мы были немного позади, то же касается и квалификации. Я старался оказаться как можно ближе, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Сложно назвать причину, мне бы хотелось лучшего сцепления.

Третье место это всё равно близко, надеюсь, машина будет хороша в гонке, и мы сможем удержаться за «Маклареном». Я люблю соревноваться, но мне бы хотелось быть на вершине. Сейчас же я чувствую, что мы – догоняющие и впереди будут непростые уикенды», — сказал Ферстаппен после выступления.