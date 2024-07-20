Пиастри ответил, почему не считает главной задачей обогнать Норриса в гонке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 20 июля, в Модьороде. Напомним, австралиец стал вторым.

«Первый дубль «Макларена» за долгое время, я очень рад. Я проиграл две сотые и задумался о мелочах, которые можно было исправить, но это потрясающий результат для команды. Квалификация не была простой, пришлось принимать решения на ходу.

До первого поворота большое расстояние, и он имеет решающее значение. На кону стоит много очков. Очевидно, я хочу оказаться в лидерах, но у нас в первом ряду две машины, и перед нами стоит большая задача – выиграть Кубок конструкторов. Мы будем умны. У нас быстрая машина, и мы хотим удержать её на первом и втором местах», — сказал Пиастри после выступления.