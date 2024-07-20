Должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса во время летней паузы в Формуле-1?

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в очередную аварию в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 и занял только 16-е место по её итогам. Таким образом, мексиканцу угрожает очередной финиш на низкой позиции — при том, что руководство «Ред Булл» уже выражало серьёзное недовольство последними результатами Серхио.

Ранее сообщалось, что условия контракта Переса с «Ред Булл» позволяют австрийской команде уволить Серхио прямо по ходу сезона-2024 в случае слишком слабых результатов. «Чемпионат» подготовил опрос для своих читателей — как вы считаете, должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса во время летней паузы в Формуле-1?

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Должен ли «Ред Булл» уволить Серхио Переса во время летней паузы в Формуле-1?