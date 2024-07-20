«Мне больно подводить команду». Перес высказался об аварии в квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Венгрии. Напомним, мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот, его машину развернуло и вынесло за пределы трассы, после чего он ударился об отбойник.

«Очевидно, я сильно расстроен, уикенд получался действительно сильным для нас. Больно подводить команду, но, в конце концов, я полон решимости вернуться на ту позицию, где мы должны быть.

Завтра будет ещё одна возможность. Мы стартуем 15-ми, посмотрим, что можно будет сделать. Предстоит большая работа. Гонка будет длинной, и мне будет нужно отключиться от лишнего шума и сосредоточиться на работе», — сказал Перес в эфире Sky Sports.