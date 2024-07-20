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Хэмилтон назвал проблему «Мерседеса» после пятого места в квалификации

Хэмилтон назвал проблему «Мерседеса» после пятого места в квалификации
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 20 июля, в Модьороде. Напомним, британец стал пятым.

«Мы хотели оказаться впереди, и в противном случае вы не будете довольны. Думаю, мы провели достойную работу и сделали всё, что могли. Машина в приличной позиции, но мы теряем скорость, когда становится жарко.

Мы были быстры в начале сессии, когда было прохладнее. И по мере того, как температура поднималась, другие становились быстрее, а мы – медленнее. По крайней мере, мы не прибавили», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Венгрии стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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