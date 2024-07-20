Производитель гиперкаров отказался от 3-цилиндрового двигателя. Его почти никто не захотел

Исполнительный директор Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг на подкасте Top Gear рассказал, что его компания отказалась постройки трёхцилиндровых гибридных двигателей для своего нового гиперкара Gemera мощностью 1044 кВт (1419 л. с.). Вместо этого модель будет оснащаться V8, который при использовании топлива E85 способен выдавать 1700 кВт (2300 л. с.).

Причиной такому решению, по словам фон Кёнигсегга, стал чрезвычайно низкий спрос на трёхцилиндровую версию. В итоге Koenigsegg пришлось уговаривать тех, кто её всё же выбрал, на альтернативу.

Koenigsegg Gemera впервые был представлен в 2020 году на Женевском автосалоне. Один из его дизайнеров — россиянин Александр Селипанов, который запускает собственную марку. Ожидается, что максимальная скорость Gemera составит 400 км/ч, а до 100 км/ч гиперкар будет разгоняться за 1,9 секунды.