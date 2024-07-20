Верляйн выиграл первую гонку Формулы-Е в Лондоне, де Врис — четвёртый
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В Лондоне (Великобритания) завершилась первая гонка 15-го этапа Формулы-Е в сезоне-2024. Её победителем стал пилот «Порше» немец Паскаль Верляйн.
Формулы-Е. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) – 39 кругов.
2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +0.617.
3. Себастьен Буэми (Envision Racing) +1.457.
4. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2.290.
5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +13.897.
6. Нико Мюллер (Abt Cupra) +14.227.
7. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) ) +14.725.
8. Сэм Бёрд (Neom McLaren) +15.209.
9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +15.794.
10. Норман Нато (Avalanche Andretti) +16.515.
Формула-Е 2024. Этап 15, Лондон, Великобритания
Лондон. Гран-при. Гонка
20 июля 2024, суббота. 19:03 МСК
Окончено
1
Паскаль Верляйн
TAG Heuer Porsche
55:15:000
2
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
+0.617
3
Себастьен Буэми
Envision Racing
+1.457
Вторая гонка этапа Формулы-Е в Великобритании состоится завтра, 21 июля, начало — в 19:00 мск.
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