Верляйн выиграл первую гонку Формулы-Е в Лондоне, де Врис — четвёртый

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В Лондоне (Великобритания) завершилась первая гонка 15-го этапа Формулы-Е в сезоне-2024. Её победителем стал пилот «Порше» немец Паскаль Верляйн.

Формулы-Е. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) – 39 кругов.

2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +0.617.

3. Себастьен Буэми (Envision Racing) +1.457.

4. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2.290.

5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +13.897.

6. Нико Мюллер (Abt Cupra) +14.227.

7. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) ) +14.725.

8. Сэм Бёрд (Neom McLaren) +15.209.

9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +15.794.

10. Норман Нато (Avalanche Andretti) +16.515.

Вторая гонка этапа Формулы-Е в Великобритании состоится завтра, 21 июля, начало — в 19:00 мск.