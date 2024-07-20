Победитель спринтерской гонки Формулы-2 дисквалифицирован

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Победитель спринтерской гонки Формулы-2 на «Хунгароринге» Рихард Версхор дисквалифицирован по итогам технической инспекции машины. Технический делегат ФИА констатировал, что толщина планки на болиде Версхора составила 3,7 мм, что меньше минимально допустимого значения.

Таким образом, победа в спринте перешла к Кушу Майни, вместе с которым на подиуме оказались Виктор Мартинс и Исак Хаджар.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Спринт:

1. Куш Майни («Инвикта») — 28 кругов.

2. Виктор Мартинc («АРТ Гран-при») +9,5.

3. Исак Хаджар («Кампос») +15,0.

4. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +24,7.

5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +26,2.

6. Пол Арон («Хайтек») +32,9.

7. Тейлор Барнард (AIX Racing) +37,5.

8. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +39,9.

9. Джек Кроуфорд (DAMS) +48,4.

10. Оливер Берман («Према») +52,6.

…14. Андреа Кими Антонелли («Према») +55,1.